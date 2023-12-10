وزير العمل يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة

أدلى حسن شحاتة وزير العمل بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024،صباح اليوم الأحد ،باللجنة الفرعية رقم 9 ، بمدرسة الشهيد مصطفى يسري ابو عميرة ،بقسم مصر الجديدة.

وكان الوزير شحاتة ،قد وجه مديريات العمل بالمحافظات، أمس السبت ،بتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية التى تبدأ فعالياتها اليوم الأحد ،والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالمحافظة في هذا الشأن، وموافاة "فريق العمل المركزي"- الذي شكله الوزير بقرار رسمي-،بكافة التفاصيل على مدار اليوم.

وجاء في تكليفات "الوزير" لمديري المديريات،التنسيق بين أصحاب الأعمال والعمال ،لتمكين العاملين في المصانع والشركات من المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني،وحق دستوري وقانوني،وتسهيل انتقالهم إلى صناديق الاقتراع،وتذليل أية عقبات تحول دون ذلك،مع إلتزام العامل بنظام التناوب الذي يضعه صاحب العمل،وفقاً للمواعيد التي يحددها.

وحث " الوزير" ،الملايين من عمال مصر على المشاركة في عملية الاقتراع ،إستكمالاً لدورهم الوطني في مساندة الدولة المصرية وبناء جمهوريتها الجديدة ،بجانب دورهم كجنود للعمل والإنتاج على مدار التاريخ. وتجرى اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية،

وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أمس عن انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية. وتشكل "الهيئة" غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.



