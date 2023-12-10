رئيس حي الازبكية تتفقد اللجان الانتخابية برمسيس

تفقدت منذ قليل المهندسة فاتن محمد ابراهيم، رئيس حي الازبكية مدرسة الحرية الاعدادية المشتركة لمتابعة سير العملية الانتخابية، والاطمثنان على عدم تلقي اي شكاوي تعرقل العملية الانتخابية.

وقالت محمد، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"، ان الحي استعد لاستقبال الانتخابات الرئاسية من خلال تجهيز ٦ لجان في المدارس وغيرها، مشيرة الى انه اجمالي الناخبين ما يقرب من ٣٢ الف و٩٠٠ صوت داخل الحي، كناشدة المواطنين بضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والادلاء بصوتها.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.



