اقبال كثيف على مدارس رمسيس أول ايام الانتخابات الرئاسية (صور)

شهدت مدرسة الازبكية الاعدادية بنين بمنطقة رمسيس صباح اليوم الأحد اقبالا كثيفا من قبل المواطنين للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط تكثيف أمنى مشدد من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لاندلاع أي أعمال شغب قد تحدث تعكر صفو الاستحقاق الدستوري.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.