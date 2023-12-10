مسن في أسيوط يحث الشباب علي النزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أكد المواطن محمد صديق حسين محمد، بأنه قد قام بالحضور إلي اللجنة الانتخابية رقم 17 قبل بدء عملية التصويت في مدرسة الفاروق عمر في الوليدية بمدينة أسيوط. يُعتبر صديق محمد واحدًا من المسنين الذين فضلوا التمسك بحقهم في المشاركة بالانتخابات.

يهدف صديق محمد إلى نشر وعي الناخبين وتسليط الضوء على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية. وقد قال: "أردت توجيه رسالة للناخبين جميعًا للتأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات واختيار الشخص الذي يمثلهم بشكل صحيح."

يشير صديق محمد إلى أن الانتخابات هي فرصة للمواطنين للإسهام في صنع القرار وتحديد مستقبل البلاد. وقد أكد على أن تأثير الفرد في العملية السياسية يتمثل في التصويت واختيار الشخص الذي يعتقدون أنه يمتلك القدرة والاهتمام بقضاياهم ومصالحهم.

من جانبه، أشار صديق محمد إلى أنه على الرغم من كبر سنه واعتباره مسنًا، إلا أنه لا يزال يضع قضاياه ومستقبله في الاعتبار. وقال: "على الرغم من وجود بعض الصعوبات بالنسبة لنا كمسنين في الوصول إلى مراكز الاقتراع، إلا أن ذلك لا يجب أن يمنعنا من ممارسة حقوقنا الديمقراطية والمشاركة في صنع المستقبل."

تجمع كلمات صديق محمد بين الحث على المشاركة الفعالة في الانتخابات واستخدام العملية الديمقراطية لتحقيق التغيير. يأمل صديق محمد أن تؤدي رسالته إلى زيادة نسبة التصويت وتحقيق مشاركة أعلى من قبل المواطنين في المنطقة. "بإمكاننا جميعًا تشكيل مستقبلنا بمشاركتنا الفعالة في الانتخابات واختيار الشخص المناسب لتمثيلنا. لنجعل أصواتنا مسموعة ونسهم في صنع قرارات مهمة تؤثر في حياتنا."