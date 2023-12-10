لجان أسيوط تفتح أبوابها وبدء الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024

فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة أسيوط أبوابها لانتخابات الرئاسية 2024 وبدأت عملية الاقتراع فى التاسعة صباحا، وذلك فى لجان الاقتراع الفرعية، والتي يبلغ عددها ١١ ألفا و ٦٣١ لجنة بداخل ٩٣٧٦ مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

حيث شهدت بعض لجان محافظة أسيوط اصطفاف المواطنين أمام مقرات اللجان وظهور واضح للمرأة وكبار السن في الحرص علي الإدلاء بأصواتهم مع بداية مارثون الانتخابات ، في الوقت الذي قامت فيه مديرية أمن أسيوط بفرض طوقاً أمنياً في محيط اللجان.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجاري، وحددت يوم ١٣ ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة وذلك مع إشراف قضائي كامل حيث يتولى ١٥ ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من ٦٧ مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.