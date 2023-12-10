الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

فتح أبواب لجان الاقتراع وبدء التصويت بمدرسة شبرا الثانوية بروض الفرج

بوابة الوفد الإلكترونية

 فتحت اللجان الانتخابية بمدرسة شبرا الثانوية بنين بروض الفرج أبوابها أمام الناخبين وذلك للإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية وذلك بعد تأخر مايقرب من نصف ساعة علي فتح أبواب اللجان.

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بدء توافد المواطنين على لجان الاقتراع برمسيس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (صور)

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محافظ جنوب سيناء يقف علي اخر استعدادات لجان الانتخابات الرئاسية

 جاء ذلك وسط تكثيفات امنية مشددة من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لاندلاع أي أعمال شغب قد تعكر صفو الانتخابات الرئاسية.

 يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

 وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.


 

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