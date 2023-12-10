محافظ جنوب سيناء يقف علي اخر استعدادات لجان الانتخابات الرئاسية

فوده : توفير 40 أتوبيس وسيارة لنقل مواطني الوديان إلى اللجان الانتخابية خلال ايام الانتخابات

قام اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم ، بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ ، وذلك للوقوف علي اخر الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية وخاصة توفر الاضاءة الكافية ووسائل راحة الناخبين، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية.

خلال الجولة تفقد فوده مدرسة جيل اكتوبر الاعدادية بحي النور بشرم الشيخ، باعتبارها لجنة عامة وتشمل 2 لجنة اساسية و2 لجنة وافدين.

وحرص المحافظ علي الاطمئنان علي تجهيز وإعداد المقار الانتخابية، وتقديم الدعم اللوجيستي لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم للظهور بالشكل الحضاري للمحافظ، والمشاركة في العرس الديمقراطي الذي تشهده مصر على مدار 3 أيام،.

واطمئن على مدى توفير كافة مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم بكل لجنة، و التأكد من الاستعدادات الأمنية الخاصة بتأمين المواطنين والمقرات الانتخابية، وتابع أماكن إقامة قوات التأمين والقضاة المشاركين في العملية الانتخابية، وأكد على توفير كافة التيسيرات اللازمة لهم.

وقال المحافظ، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مدن المحافظة، وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل مدينة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة، والتعامل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ أو أزمات، وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية.

وأشار إلى أنه جرى إقامة شوادر أمام كل لجنة وتزويدها بعدد من المقاعد لحماية الناخبين من التقلبات المفاجئة في حالة الطقس، وتوفير 3 كراسي متحركة بكل لجنة، وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدينة بالقرب من مقر اللجان الانتخابية.

ووجه المحافظ، بتوفير 40 سيارة وأتوبيس لنقل مواطني الوديان والتجمعات البدوية التي توجد داخل الظهير الصحراوي إلى لجان الانتخابات، وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، مناشدًا المواطنين بالنزول للمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الهام، لنؤكد للعالم أن الشعب المصري هو من يختار ويحدد قائده بإرادته الحرة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الكتلة التصويتية على مستوى المحافظة يبلغ 99240 ناخبًا وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و 31 لجنة أساسية، و 15 لجنة للوافدين..

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