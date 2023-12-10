عبد العال: كولر المسؤول عن تعادل الأهلي أمام بلوزداد وعلامة استفهام على "موديست"

كشف رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق عن رأيه في تعادل النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف على استاد برج العرب بالإسكندرية مساء أمس الأول الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري إفريقيا.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق: "السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي يتحمل مسؤولية تعادل الفريق أمام شباب بلوزداد بدون أهداف، نظرًا للتشكيل الخاطئ الذي بدأ به المباراة.

وأضاف: " الاحتفاظ بإمام عاشور على مقاعد البدلاء، وهو أمر غير مفهوم بالمرة، فضلًا عن إصراره على الفرنسي أنتوني موديست الذي ليس له دور ولم ولن يقدم أي شيء مع الفريق ".

وتابع: علامة استفهام كبيرة حول رحيل محمد شريف عن النادي الأهلي والتعاقد مع أنتوني موديست الذي يبتعد عن الملاعب منذ أكثر من ستة أشهر، وغير جاهز بدنيًا وفنيًا، ولا أعلم من صاحب فكرة التعاقد معه من الأساس.