عبدالناصر زيدان: كولر ينقلب على ثنائي الأهلي بعد التعادل أمام بلوزداد

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن انقلاب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، على ثنائي الفريق بعد التعادل المخيب أمام شباب بلوزداد في إطار الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال زيدان في تصريحاته عبر برنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن المدرب السويسري انقلب على الثنائي أليو ديانج ومروان عطية، بعد ظهورهم بشكل متواضع أمام بطل الجزائر.

وأضاف، أن سبب انقلاب كولر على الثنائي بسبب عدم تنفيذ تعليماته خلال التدريبات السابقة، حيث طالبهم بتنفيذ بعد الكرات التكتيكية إلا أنهم لم ينفذوا أي أمر منهم.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا مع شباب بلوزداد الجزائري، التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذا التعادل يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط حصدها من فوز وتعادلين، بينما يوجد شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن ميدياما الغاني الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.