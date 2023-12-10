دويدار: كولر غير مقتنع بإمام عاشور وسيغادر الأهلي بعد هذه المباراة
كشف أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق الفارق بين مستوى ونتائج الأهلي في الموسم الجاري عن الموسم الماضي.
وقال أحمد دويدار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا عبر قناة المحور: "الموسم الماضي كانت به نوايا صافية داخل الأهلي، وسيد عبد الحفيظ يتحكم في الأمور، والجمهور كان يضغط على اللاعبين، بعد الخروج بموسم دون بطولات".
وأضاف: "سيد عبد الحفيظ كانت لديه دوافع يقوم بتوصيلها إلى اللاعبين، ومع عامل التوفيق، فكان النادي الأهلي يفوز بالمباريات ويتوج بالبطولات".
وتابع: "مع غياب التوفيق هذا الموسم، انخفض أداء الفريق، وانخفضت النتائج أيضًا، وكولر غير جيد من الناحية التكتيكية".
وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "مارسيل كولر غير مقتنع بإمام عاشور، بدليل أنه قام بتبديله بين شوطي إحدى المباريات.. كولر سيغادر الأهلي ستكون بعد مباراة بيراميدز في كأس سوبر الأبطال المصري حال الهزيمة بها".