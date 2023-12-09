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السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شركة تقنية الفيديو تكشف سبب توقف مباراة الأهلي والرائد

مباراة الأهلي والرائد
مباراة الأهلي والرائد

كشفت الشركة المسؤولة عن تشغيل تقنية الفيديو في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في بيان رسمين عن سبب توقف مباراة الأهلي والرائد اليوم ببطولة دوري روشن.

وقالت الشركة في بيانها: "حدث تداخل في إشارة جهاز اتصال حكم مباراة الأهلي والرائد مما أدى إلى انقطاع الصوت بين الحكم وحكام تقنية الفيديو، وتم استئناف المباراة بعد استبدال الجهاز".

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جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 16

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أهلي جدة يتعثر أمام الرائد في الدوري السعودي

أهلي جدة يتعثر أمام الرائد في الدوري السعودي

تعثر أهلي جدة أمام الرائد بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري السعودي، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

فشل أهلي جدة في فك شفرة دفاع الرائد طوال المباراة، ولم ينجح رياض محرز ورفاقه من هز شباك الخصم لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

موقف أهلي جدة والرائد في جدول الدوري

بتلك النتيجة رفع أهلي جدة رصيده إلى 31 نقطة خلال 16 مباراة، بعدما أنتصر في 9 مباريات وتعادل في 4 وتلقى الهزيمة في ثلاثة، فيما يحتل الرائد المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة بعدما انتصر في 3 مباريات، وتعادل في 4 وخسر في 9 مباريات أخرى.

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