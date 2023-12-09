جامعتي الأقصر والفيوم ينظمان مؤتمر " التغيرات المناخية في الآثار والتراث"

تنظم كليتي الآثار بالجامعتين بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو مؤتمر " التغيرات المناخية والتنمية المستدامة في الآثار والتراث في ضوء رؤية مصر 2030"، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 21 فبراير 2024 بمدينة الأقصر.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والأستاذ الدكتور ياسر حتاته، رئيس جامعة الفيوم،

ويترأس المؤتمر كلاً من: الأستاذ الدكتور خالد عبدالنعيم محمدين، عميد كلية الآثار بجامعة الأقصر، والأستاذ الدكتور محمد كمال خلاف، عميد كلية الآثار بجامعة الفيوم، بحضور السيدة نوريا سانز، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة.

ويتضمن المؤتمر عدة محاور منها: تأثير التغيرات المناخية على المواقع الأثرية والتراثية والمجموعات المتحفية وطرق وتقنيات التنمية المستدامة لها، واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف، والتطبيقات الحديثة في تطوير المناهج وطرق التدريس للمقررات الدراسية المتخصصة في مجالات الآثار والتراث المادي واللا مادي.