وزير التربية والتعليم يدلي يصوته في الانتخابات الرئاسية غدًا

يدلي الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 صباح غد الأحد.

وتقع لجنة وزير التربية والتعليم في الانتخابات الرئاسية 2024 في مدرسة فاطمة عنان في التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

إجازة الانتخابات الرئاسية في المدارس

وقرر وزير التربية والتعليم منح عدد من المدارس على مستوى الجمهورية إجازة خلال فترة أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريًا بشأن ضبط الدراسة والعملية التعليمية خلال أيام إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تبدأ داخل البلاد يوم 10 من شهر ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة 3 أيام.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للمديريات التعليمية بالمحافظات كافة خطابًا؛ لتجهيز المدارس التي تم اختيارها في المحافظات لتكون لجانا انتخابية خلال انتخابات الرئاسة المصرية 2024؛ ليحصل الطلاب في حوالي 10 آلاف مدرسة على إجازة رسمية طوال فترة إجراء الانتخابات الرئاسية 2024.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بضرورة تجهيز المدارس التي سيتم بها عملية الاقتراع وإخلائها من أي عملية تعليمية أو خلافه أثناء أيام الاقتراع التي تمت الإشارة إليها.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

وتنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 في داخل جمهورية مصر، غدًا الأحد 10 ديسمبر 2023، وتستمر لمدة 3 أيام تنتهي الثلاثاء 12 من نفس الشهر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه يمكن للناخبين الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية ومعرفة اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد برسالة بنتيجة الاستعلام لمعرفة اللجنة الانتخابية.









