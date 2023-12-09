"القومي للمرأة" يدعو النساء للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

تحدثت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، مشددة على ضرورة أن يحضر الناخبون والناخبات لصناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأوضحت أنها معتبرة أنها مسئولية دستورية ووطنية لا يمكن التخلي عنها، وقالت إن العالم ينتظر نتائج هذا الحدث السياسي الهام، خلال حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة “صدى البلد”.

وأبدت الدكتورة مايا مرسي، سعادتها بمشاركة نساء من مختلف الأجيال في الحوار، مؤكدة أنهن يمثلن قيادات مجتمعية وسياسية ووطنية، وأنه يجب تنمية هذه القيادات وتشجيعها على العمل من أجل مصر.

الانتخابات الرئاسية

ودعت الفتيات إلى حث أسرهن وجيرانهن على الخروج للتصويت، والتعبير عن فرحتهن وحبهن للوطن برفع العلم المصري، كما أشارت إلى أن المرأة المصرية تلعب دورًا مهمًا في الدفاع عن الوطن، وأنها أثبتت ولاءها وحسها الوطني في كل المناسبات الدستورية السابقة، وأنها تتوقع منها الإيفاء بواجبها الوطني مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ساعات قليلة تفصلنا عن الاستحقاق الدستوري الأبرز، والعرس الديمقراطي المنتظر وهو اختيار رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية 2024 - 2030، إذ يحق لنحو 65 مليون مواطن مصري التصويت في الانتخابات الرئاسية، واختيار رئيس جديد لمصر من ضمن الأربعة مرشحين المتقدمين: عبد السند يمامة، عبدالفتاح السيسي، فريد زهران، حازم عمر.

وكثرت التساؤلات من المواطنين عن كيفية التعرف على اللجنة الانتخابية إلكترونيا لكل ناخب؟ وطريقة معرفة الموطن الانتخابي لكل مواطن له حق الانتخاب.

وكان من بين الطرق للتسهيل على المواطنين معرفة اللجان الانتخابية تواجد ملصقات في بعض المناطق العامة بها ماسح ضوئي "باركود" لتوضيح لجنة الناخب، يتم استخدامه عن طريق الهاتف المحمول.

وتواجدت تلك الملصقات بعدد من المقاهي المختلفة في محافظة القاهرة، مكتوب بها:"انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤" وبجانبها باركود يسهل على المواطن معرفة لجنته.

وتعتمد الخدمة على استخدام المواطن هاتفه المحمول الشخصي والدخول على تطبيق الباركود ثم بعد ذلك يتم الدخول تلقائيا إلى الموقع الخاص باللجان الانتخابية وبعدها يوضع الرقم القومي وفي النهاية تظهر البيانات الكاملة للناخب ومقر لجنته.