تطبيق إلكتروني يطلق حملة رسائل للتذكير بموعد الانتخابات

قبيل ساعات من الإنتخابات الرئاسية 2024 أطلق تطبيق “تاسكد ان” – أول مساحة عمل رقمية في مصر، حملة رسائل تذكيرية بموعد الإنتخابات والحث على المشاركة، وطريقة معرفة اللجنة الإنتخابية للعاملين بالشركات.

قال الدكتور إسلام نصر الله رئيس مجلس إدارة شركة ميجا تراست المالكة للتطبيق، إن الحملة تستهدف تذكير العاملين بالمشاركة في أداء الواجب الإنتخابي وتوضيح كيفية معرفة اللجنة الانتخابية من خلال رسالة نصية عبر التطبيق تصل كل موظف بالشركة عبر هواتفهم المحمولة، بالتعاون مع أكثر من 150 شركة يستخدمون تطبيق تاسكد ان في مصر.

أكد نصر الله، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يجب أن يساهم الجميع في أدائه، حيث أنها ركن أساسي من أركان العملية الديمقراطية ودعم الاستقرار السياسي في مصر، داعياً جميع المصريين للمشاركة في العملية الانتخابية والتعبير عن رأيهم بكل حرية.