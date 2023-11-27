تجهيز 8563 مدرسة كلجان خلال الانتخابات الرئاسية

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتجهيز 8563 مدرسة كلجان خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها ديسمبر المقبل.

ووجه وزير التربية والتعليم مديري المديريات بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق خلال فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حضور المعلمين خلال الانتخابات الرئاسية

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية.

ونبه وزير التربية والتعليم بوضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم.

ونوه وزير التربية والتعليم بحصول طلاب هذه المدارس فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

ووجه وزير التربية والتعليم بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الإثنين مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على تنفيذ المديريات التعليمية لتوجيهات وقرارات الوزارة بشأن انضباط سير العملية التعليمية.

وأشاد وزير التربية والتعليم بتنفيذ البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" ، كأحد أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، والذي ضم ٧١٥٧٧ متدربا، حيث وجه الشكر لكل مديري المديريات التعليمية على جهودهم في الإشراف على هذا البرنامج التدريبي، وتحقيق أقصى استفادة من خلال نقل ما تم التدريب عليه إلى المعلمين والطلاب، وتنمية وعيهم وإدراكهم بالمشروعات القومية وإسهامات الدولة المصرية.

وتابع وزير التربية والتعليم موقف تسكين المديرين الجدد ضمن "المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة"، موجهًا بتقديم كافة سبل الدعم لهم، وتيسير كافة الاجراءات لهم ومتابعتهم لتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم.

وفي ذات الإطار، حرص الدكتور رضا حجازي على التشديد على المديريات التعليمية بسرعة تسكين المعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم..السنة الأولى" وتيسير كافة الاجراءات لهم.

وشدد وزير التربية والتعليم على تنفيذ الآليات التي تحافظ على انضباط سير العملية التعليمية، ومن بينها تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة.

