الخطيب يهنئ لاعبي يد الأهلي وجهازهم الفني والإداري بالسوبر

هنأ الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة ‏الفوز ببطولة كأس السوبر المصري.

وأشاد الخطيب بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية خلال المباراة التي أقيمت بالإمارات مساء اليوم.

وأكد الخطيب رئيس النادي الأهلي على ‏سعادته وتقديره لما قدمه اللاعبون وجهازهم الفني من جهد كبير، واستحقوا اللقب عن جدارة، كما هنأ جماهير الأهلي بالبطولة، مشيرًا إلى أن التتويج بالسوبر يحمل عناصر الفريق مسئولية أكبر تجاه ناديهم وجماهيرهم الوفية، التي تستحق أن يبذل الجميع من أجلها قصارى جهده، وتحقيق أفضل النتائج التي تليق بالنادي وتاريخه.‏

الأهلي يتوج بـ السوبر المصري لليد على حساب الزمالك



حقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 26/24، ليتوج بلقب السوبر المصري ، في المباراة ‏التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات.‏

وقدما الفريقين عرضًا قويًّا خلال شوطي المباراة، فنجح الأهلي في تنظيم دفاعه وسرعة في تنفيذ الهجمات المرتدة، حيث تألق عبد الرحمن طه حارس ‏مرمى الفريق، وتصدى للعديد من الأهداف المحققة، بينما سجل ياسر سيف ومحسن رمضان وأحمد هشام سيسا وعمر خالد كاستيلو ‏عدة أهداف حاسمة، لينتهي الشوط بتقدم الفريق بنتيجة 12-11.‏

بينما شهد الشوط الثاني استمرار تفوق الفريقين كل منهما في فترات معينة من المباراة، فقد تألق أحمد عادل وأحمد خيري وعبد الرحمن فيصل ونبيل شريف ومحمد لاشين، وتنوعت ‏هجمات الأهلي ما بين الاختراقات المؤثرة والتصويبات بعيدة المدى، ورغم عودة الزمالك وإدراكه التعادل، إلا أن الفريق استعاد ‏توازنه ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 26-24 ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.‏