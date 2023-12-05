مياه الفيوم تنظم قافلة مائية بقرية مناشي الخطيب

نظمت إدارة التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام فى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم قافلة مائية بقرية مناشي الخطيب ضمن برنامج الشركة لنشر الوعي والثقافة المائيةوذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم .

واكد " النجار " أن القافلة شملت عدة أنشطة وفعاليات مائية متنوعة فقد تم سحب عينات من مياه الشرب من أماكن متفرقة بالقرية بواسطة المعمل المركزي ولقاء مع مسئول الوحدة الصحية بالقرية للتأكد من جودة ومأمونية مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات القياسية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ورصد أي شكاوى متعلقة بجودة المياه ، كما تم تنفيذ حملة طرق أبواب بجانب تنفيذ استطلاعات للراى حول الخدمات المقدمه من الشركة للمواطنين وعقد ندوة للمدرسين داخل مدرسة الشهيد وجية الابتدائية لتعريفهم بالمجهودات التى تبذلها الدولة والشركة فى توفير مياه الشرب وإنشاء المشروعات التى تخدم المواطن ، وتنفيذ ندوة توعية للتلاميذ بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على كل قطرة ماء من الاهدار والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة والنظافة الشخصية والتغذية الصحية السليمة وتوزيع بعض الجوائز على الطلاب لتشجيعهم وتحفيزهم.

وشدد رئيس الشركة على أهمية وضرورة رفع الوعي المائي لدى كافة فئات المجتمع بمختلف فئاته ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والتي أصبحت ضرورة ملحة في ظل الوضع المائي الراهن والتحديات الإقليمية والعالمية ومع تزايد أعداد السكان وانخفاض نصيب الفرد من المياه والتغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية.

برنامج توسعات الصرف الصحى

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم قد عقدت فى وقت سابق الإجتماع الدوري لمناقشة سير العمل بمشروع برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIP ومنحة من الاتحاد الاوروبي لخدمة ٥٧ قرية من القرى المحرومة من خدمة الصرف الصحي بمحافظة الفيوم

حضر الاجتماع المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري ستانتيك والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة والعميد ياسر جلال مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالوحدة وجميع أعضاء الوحدة والأستاذة منى خليفة خبير المشاركة المجتمعية بالشركة القابضة ومهندسي الإشراف بالمواقع

خلال الإجتماع استعراض الدكتور محمد حسين الحداد نائب مدير فريق الاشراف على التنفيذ نسب التنفيذ بجميع المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة وبحضور ممثلين عن جميع شركات المقاولات المنفذة للمشروعات .

1

3

6