مؤشر الأسهم البحرينية يقفل تعاملاته على تباين

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر، عند مستوى 1,942.85 نقطة، بارتفاع قدره 0.63 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 733.69 نقطة، بانخفاض قدره 1.08 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

الأسهم البحرينية

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية لهذا اليوم عند نحو 891 ألفًا و523 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 352 ألفًا و275 دينارًا بحريني، نتيجة تنفيذ 30 صفقة.

الأسهـم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهـم الكويتية

أغلقت أسواق الأسهـم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 17.52 نقطة ليصل الى مستوى 6655.40 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.26 % .

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق الأسهـم الكويتية بما يصل الى نحو 20.47 نقطة ليصل الى مستوى 5484.23 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.37 %.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهـم الكويتية بما يصل الى نحو 17.07 نقطة ليبلغ مستوى 7282.83 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.23 %، وذلك بحجم تداولات بلغت 219.7 مليون سهم عبر 10454 صفقة نقدية بقيمة 47.8 مليون دينار (نحو 145.7 مليون دولار).

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الأردنية

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر، على انخفاض بنسبة 0.39%، عند مستوى 2381.41 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بما يصل الى نحو 7.3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو18.6 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2340 صفقة.

مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق على ارتفاع

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30 " خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، عند مستوى 4600.78 نقطة مرتفعًا بما يصل الى نحو 0.9 نقطة، او بنسبة ارتفاع تعادل نسبتها نحو 0.02 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت مستوى 4599.90 نقطة.

وبلغت قيمة التداول فى مؤشر بورصة مسقط عند نحو مليونين و13 ألفًا و453 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 36.9 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 3 ملايين و189 ألفًا و590 ريالًا عُمانيًّا، بحسب وكالة الأنباء السعودية.