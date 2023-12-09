مرموش ينضم لقائمة المصريين المسجلين في مرمى نوير

نجح الدولي المصري عمر مرموش، لاعب اَينتراخت فرانكفورت، في تسجيل هدف التقدم لفريقه أمام بايرن ميونخ، في المباراة التي تُلعب خلال الوقت الراهن، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

مرموش وزيدان وبركات يسجلون في مرمى نوير

عمر مرموش

أنضم مرموش لقائمة اللاعبين المصريين في شباك الحارس الألماني مانويل نوير، لاعب بايرن ميونخ، حيث يعد محمد زيدان، لاعب منتخب مصر وبوروسيا دورتموند الألماني السابق أول من هز شباك الدولي الألماني، عندما كان حارسًا في صفوف شالكه، وذلك خلال عام 2009، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بينما يأتي ثاني اللاعبين محمد بركات، لاعب المنتخب المصري والأهلي السابق، بعدما نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق أمام العملاق البفاري في عام 2012، حيث خسر المارد الأحمر بنتيجة 2/1، في المباراة الودية التي جمعت الثنائي في هذا التوقيت.

مرموش يتألق أمام بايرن ميونخ

عمر مرموش

شهدت مباراة اَينتراخت فرانكفورت تألق كبير للدولي المصري عمر مرموش مهاجم فرانكفورت، حيث استطاع الدولي المصري تسجيل هدفًا وصناعة آخر أمام العملاق البفاري.

جاء هدف مرموش شباك بايرن ميونخ في الدقيقة 12 بعدما نجح في استلام الكرة، ليقوم بتصويبها في شباك الفريق البافاري، معلنًا الهدف الأول لفريقه.

كما أنه استطاع الدولي المصري، صناعة الهدف الثالث لوميله بالفريق هوجو لارسون، ليعلن تفوق ناديه بثلاثة نظيفة في الشوط الأول أمام البايرن.

بهذا الهدف، رفع الدولي المصري رصيده من الأهداف في البونديسليجا لـ 7 أهداف هذا الموسم في مسابقة الدوري الألماني، ليصل للهدف الثاني عشر له بجميع المسابقات.

وشهد تشكيل فرانكفورت تواجد عمر مرموش أساسيًا، بعد المستويات القوية التي يقدمها اللاعب مع فريقه خلال الموسم الجاري.