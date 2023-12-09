محافظ جنوب سيناء يتابع آخر استعدادات تجهيز المقار الانتخابية

تابع اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، عبر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة بطور سيناء، مجهودات المحافظة في تجهيز المقار الانتخابية استعداد لانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 الي 12 ديسمبر الجاري وحرص المحافظ علي الاطمئنان من رؤساء المدن علي إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة باللجان الانتخابية والاستفسار عن اية مشكلة قد تواجههم ..

ولفت المحافظ، إلى أن بالمحافظة 20 مركزا انتخابيا تتضمن 9 لجان عامة و 46 لجنة فرعية، منهم 31 لجنة اساسي، 15 لجنة وافدين، بإجمالي عدد ناخبين 99240 ناخب تشمل مطار شرم الشيخ الدولي، ومجلس مدينة طابا، و18 مدرسة موزعين كالتالي : 2 مدرسة برأس سدر، 2 مدرسة بابوزنيمة، 1 مدرسة بابورديس، 6 مدرسة بطور سيناء، 3 مدرسة بشرم الشيخ، 2 مدرسة بدهب، 1 مدرسة بنويبع، 1 مدرسة بسانت كاترين.

ووجه المحافظ خلال المتابعة بتقديم كافة أنواع الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم واقامة شوادر مزودة بعدد مناسب من الكراسي الخشبية أمام كل مركز انتخابي لحماية الناخبين المنتظرين من التغيرات الجوية، بالإضافة الي توفير عدد 3 كرسي متحرك بكل مركز انتخابي لذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير زجاجات مياه طبيعية لتوزيعها علي الناخبين خلال فترة العملية الانتخابية، بالإضافة الي توفير مولد كهرباء لكل مركز انتخابي، وعدد من كشافات الطوارئ، بكل لجنة فرعية، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة تحت الطلب لكل مركز انتخابي ، وخط تليفون ارضي، مع توفير الأثاث اللازم لحسن سير العملية الانتخابية.

وشدد المحافظ علي ضرورة رفع كفاءة قاعات اللجان الانتخابية ودورات المياه ومراجعة خزانات المياه بالمراكز الانتخابية للتأكد من توفير المياه طوال اليوم خلال فترة الانتخابات.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث المحافظ المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.