شاهد..مرموش يهز شباك بايرن ميونخ بالهدف الأول (فيديو)

أحرز عمر مرموش لاعب فرانكفورت الهدف الأول أمام بايرن ميونخ في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الألماني.

أحرز مرموش الهدف الأول في الدقيقة 12 في شباك مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، ليتقدم أصحاب الأرض بأول الأهداف أمام الفريق البافاري.

رفع مرموش رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم في مسابقة الدوري الألماني، بعد هز شباك بايرن ميونخ.

شاهد بالفيديو هدف مرموش في شباك بايرن ميونخ

ويلعب مرموش أساسيا في تشكيل فرانكفورت منذ بداية اللقاء، وجاء تشكيل رفقاء الدولي المصري كالتالي:

في حراسة المرمى: تراب.

في خط الدفاع: بوتا – توتا – كوش – باتشو – جوتزي.

في خط الوسط: الشيبي – إيبيمبي – لارسون – كناوف.

في خط الهجوم: عمر مرموش.