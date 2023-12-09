عاجل
الأهلي يتوج بـ السوبر المصري لليد على حساب الزمالك
السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد..مرموش يهز شباك بايرن ميونخ بالهدف الأول (فيديو)

مرموش
مرموش

أحرز عمر مرموش  لاعب فرانكفورت الهدف الأول أمام بايرن ميونخ في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الألماني.

أحرز مرموش الهدف الأول في الدقيقة 12 في شباك مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، ليتقدم أصحاب الأرض بأول الأهداف أمام الفريق البافاري.

رفع مرموش رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم في مسابقة الدوري الألماني، بعد هز شباك بايرن ميونخ.

شاهد بالفيديو هدف مرموش في شباك بايرن ميونخ 

ويلعب مرموش أساسيا في تشكيل فرانكفورت منذ بداية اللقاء، وجاء تشكيل رفقاء الدولي المصري كالتالي:

في حراسة المرمى: تراب.
في خط الدفاع:  بوتا – توتا – كوش – باتشو – جوتزي.
في خط الوسط: الشيبي – إيبيمبي – لارسون – كناوف.
في خط الهجوم: عمر مرموش.

 

 

مواد متعلقة

مرموش ضد كين..تشكيل بايرن ميونخ وفرانكفورت بالدوري الألماني

تشكيل أينتراخت المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ.. مرموش يقود الهجوم

آينتراخت بقيادة مرموش يصطدم بـ بايرن ميونخ بالدوري الألماني اليوم

أسبوع ساخن للمحترفين..مرموش ومصطفى محمد يصطدمان بأبطال الدوري وصلاح يتحدى حصون كريستال

تشكيل آينتراخت ضد ساربروكن فى كأس ألمانيا.. مرموش يقود الهجوم

عمر مرموش يقود تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام ساربروكن بكأس ألمانيا

مرموش يسجل وفرانكفورت يخسر من باوك في دوري المؤتمر الأوروبي

مرموش يقود تشكيل آينتراخت المتوقع لمواجهة باوك اليوناني الليلة
الجريدة الورقية