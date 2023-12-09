السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مرموش ضد كين..تشكيل بايرن ميونخ وفرانكفورت بالدوري الألماني

مرموش وكين
مرموش وكين

يستعد فرانكفورت لمواجهة بايرن ميونخ مساء اليوم السبت، اليوم السبت، الـ13 من الألماني، على ملعب دوتش بارك.

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تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة أينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني

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عمر مرموش يقود تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام ساربروكن بكأس ألمانيا



ويتواجد الدولي المصري عمر مرموش أساسيا مع فرانكفورت بالإضافة للجزائري فارس شايبي أمام بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني.
 

تشكيل بايرن ميونخ لمباراة فرانكفورت:


في حراسة المرمى: نوير.
في خط الدفاع: مزراوي – أوباميكانو – كيم – دافيز.
في خط الوسط: كيميش – جوريتزكا.
في خط الهجوم: ساني – شوبو موتينج – كومان – هاري كين.
مقاعد البدلاء:
أورليش – جنابري – جوريرو – مولر – لايمر – تيل – كراتزيج – موسيالا – فافلوفيتش.
تشكيل فرانكفورت لمباراة بايرن ميونخ:
في حراسة المرمى: تراب.
في خط الدفاع:  بوتا – توتا – كوش – باتشو – جوتزي.
في خط الوسط: الشيبي – إيبيمبي – لارسون – كناوف.
في خط الهجوم: عمر مرموش.
 

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