تعيين محمد مغربي عضوا بمجلس إدارة شركة بي إم للتأجير التمويلي

أنضم المهندس إستشاري محمد مغربي لمجلس إدارة شركة بي إن للتأجير التمويلي كعضوا لمجلس إدارتها، وذلك لما يملكه من خبرة كبيرة في مجال الاقتصاد وتأمين المنشآت.

ويشغل مهندس استشاري محمد مغربي منصب رئيس التجهيزات الأمنية والتخطيط ببنك مصر وال ceo لمجموعه شركات المغربي.

وتأسست «بى إم» للتأجير التمويلى فى 2017 من قبل بنك مصر المساهم الرئيسى، بمشاركة شركات «مصر كابيتال»، ومصر القابضة للتأمين، و«تحيا مصر» القابضة للاستثمار.

ونجحت «بى إم» فى تصدر قائمة الشركات العاملة فى السوق خلال العام الماضى بحصة سوقية %16.31 بعقود بلغت قيمتها 13 مليار جنيه وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية