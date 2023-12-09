أمطار وشبورة بأول أيام انتخابات الرئاسة.. حالة الطقس المتوقعة غدا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الأحد، الموافق أول أيام انتخابات الرئاسة داخل البلاد، لطيف نهارا على القاهرة الكبرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد، وبارد ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

وأضافت وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى مناطق من الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى:- العظمى 24 الصغرى 14

الوجه البحري:- العظمى 24 الصغرى 14

السواحل الشمالية الغربية:- العظمى 23 الصغرى 12

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة:- العظمى 22 الصغرى 13

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 27 الصغرى 18

شمال الصعيد والصحراء الغربية:- العظمى 24 الصغرى 9

جنوب الصعيد:- العظمى 30 الصغرى 14