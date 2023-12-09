مدير تعليم قوص يشهد طابور توعوى بالصناعية بنات

استقبلت مدرسة قوص الصناعية بنات اليوم السبت القافلة التوعوية برئاسة عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية بحضور قيادات تعليم قوص حيث شهد الحضور طابور الصباح وأداء تحية العلم بمشاركة ١٥٠٠ طالبة بالصف الثانى والثالث الصناعى .

هذا ورافق القبانى الزيارة المهندس ابوالحسن سعيد مدير إدارة التعليم الفنى وعلى حزين مدير إدارة الخدمات وأحمد عطا مسؤول أمن الإدارة وابوالحجاج خير مدير المدرسة وعزت الشريف مدير العلاقات العامة وهانى أنيس المسؤول الاعلامى لتعليم قوص .

تحدث مدير عام الإدارة خلال كلمته عن الإستحقاق الرئاسي الجارى هو استحقاق رد الجميل لوطنا الغالى مصر معولا على ماشهده الصعيد من تنمية خدمية خلال الخمس سنوات الأخيرة شيء يدعو للفخر خصوصا بعد أن قطعت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" شوطا كبير لمسه المواطن فى الأزقة والنجوع والشوارع الأمر الذى يدعو للفخر والعزة فلا شك أن نجاحات هذه المبادرة التنموية العظيمة طالت البشر والحجر لتظهر لنا الصعيد فى ثوبه الجديد ثوب الكرامة الشموخ حتى جعلنا نفخر بقيادتنا السياسية التى حملت على عاتقها التغيير للأفضل خدميا واجتماعيا .

يذكر أن إدارة قوص التعليمية قد دشنت عدة قوافل توعوية لحث المعلمين والطلاب الذين لهم حق التصويت طبقا للجداول الانتخابية وذلك للخروج والإدلاء بأصوتهم فى العرس الديمقراطى الذى ستبدأ فعالياته غدا حيث تم تقسيم قيادات الإدارة إلى عدة قوافل جابت مدارس المدينة وقرى المركز .