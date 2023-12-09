الأرصاد تكشف موعد بداية فصل الشتاء وتحذر من طقس الأيام المقبلة (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الوطنية لللأرصاد الجوية، موعد فصل الشتاء خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ.

وقالت “غانم” خلال تصريحاتها عبر فضائية “ten”، اليوم السبت، إن العد التنازلي لـ فصل الشتاء بدأ، وأنه سيبدأ رسميًا من يوم 21 ديسمبر، وأن البلاد تشهد في هذه الفترة انخفاضات في درجات الحرارة.

وأشارت إلى ذروة موسم الصيف تكون شهر يناير وفبراير، وإن الجميع مطالب بالابتعاد عن لوحات الإعلانات، وأعمدة الإنارة، وأكشاك الكهرباء بسبب الرياح والأمطار.

وفي تصريحات تلفزيونية أخرى لمنار غانم، اليوم، قالت إن البلاد ستتأثر بحالة عدم استقرار في الأحوال الجوية يومي الاثنين والثلاثاء، وأن الأمطار ستكون رعدية، والثلاثاء ستكون ذروة التقلبات الجوية، وستصل الأمطار لـ القاهرة.

وتابعت أنه من مساء أمس، الجمعة، وحتى ساعات الليل، شهدت محافظة الإسكندرية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ، وبعض المناطق من محافظة مطروح أمطارا متوسطة ورعدية فى مجملها، وكانت غزيرة فى بعض الأماكن، واستمرت خلال فترات الليل.

عدم استقرار الأحوال الجوية يومي الإثنين والثلاثاء.. والأرصاد تحذر





وفي سياق آخر، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، موضحة أن هناك سقوطًا للأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا ونشاطًا للرياح على بعض المناطق.

الطقس السائد لطيف نهارًا:

أضافت الهيئة، أن الطقس السائد لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء حتى الأربعاء المقبل.

شبورة مائية:

أوضحت، هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الاحمر على فترات متقطعة.

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة:

تابعت، هناك استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري (الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ).

جاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 الصغرى 15

السواحل الشمالية: العظمى 22 الصغرى 13

جنوب سيناء: العظمى 27 الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 22 الصغرى 9

جنوب الصعيد: العظمى 27 الصغرى 13