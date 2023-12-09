الأرصاد: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أنه من مساء أمس وحتى ساعات الليل شهدت محافظة الإسكندرية وفى بعض المناطق من شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ، وبعض المناطق من محافظة مطروح أمطار متوسطة ورعدية فى مجملها، وكانت غزيرة فى بعض الأماكن، واستمرت خلال فترات الليل.

سقوط أمطار

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على "القناة الأولى والفضائية المصرية"، أنه من المتوقع اليوم أن تقل كميات الأمطار عن الأمس وتتحول الى أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق الموجودة فى سواحلنا الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات شمال الوجه البحري مثل شمال البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية بالإضافة الى بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم.

وتابعت: “لكن مجمل الأمطار اليوم لن تؤثر تمامًا على أى أعمال أنشطة يومية وستكون على فترات متقطعة من اليوم، كما أنه من المتوقع اليوم إستمرار الإنخفاض فى قيم درجات الحرارة”.

محافظات شمال الصعيد

وأكملت: “العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 22 درجة مئوية، وسنشعر بالأجواء الخريفية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء معتدلة تمامًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة الظهيرة مع وجود شدة لأشعة الشمس”.