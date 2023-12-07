الأرصاد: طقس لطيف نهارًا بارد ليلاً وتوقعات بسقوط أمطار (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم الخميس يشهد طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء، وحار على الجنوب، وطقس باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

سقوط أمطار خفيفة

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق محدوة من المحافظات، وتكون شبورة مائية من متوسطة إلى كثيفة نسبيًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ناصحة قائدي السيارات بتشغيل الكشافات واستخدام آلة التنبيه لتنبيه الغير بوجودك، وتهدئة السرعة والالتزام بقواعد المرور.

درجات الحرارة

وتابعت أنّه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة 22 درجة نهارا، وتصل إلى 27 درجة مئوية على جنوب البلاد، وتسجل 22 درجة على المحافظات الساحلية.