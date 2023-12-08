الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد اليوم الجمعة المزيد من الانخفاض في قيم الحرارة بفترات النهار والليل، موضحةً أن أغلب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة ما بين الغربية والشمالية وهي منخفض في درجة حرارتها.

أضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 21 درجة مئوية في فترة الظهيرة، حيث نشعر بأجواء أشبه بالشتوية، والطقس لطيف تماما نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد ومعتدلة تماما على جنوبي الصعيد وسيناء.

انخفاض قيم الحرارة

تابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس سنشهد المزيد من البرودة والانخفاض في قيم الحرارة، والصغرى ستكون 13 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى، وفي المدن الجديدة والأماكن المفتوحة سنشعر بقيم حرارة أقل من 13 درجة مئوية”.

امتدادًا لمنخفض جوي

أكدت أن اليوم سيشهد امتدادًا لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، حيث ستسقط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا في فترة المساء على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري وستستمر خلال فترات الليل، ويُتوقع استمرار الامطار الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد غدا.

