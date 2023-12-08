إصابة 3 نجارين مسلح بتصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

تعرض 3 شباب للإصابة، يعملون «نجارين مسلح» في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، مساء اليوم الجمعة، بطريق “الفشن ـ القضابي”، ببني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي، جنوب المحافظة.

إصابة 3 نجارين مسلح بتصادم دراجتين بخاريتين ببنى سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية امن بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بخاريتين بجوار كمين الفشن القضابى ببنى سويف، أسفر عن إصابة 3 عمال نجار مسلح بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهم.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي ببني سويف، لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبلت مستشفى الفشن المركزي ببني سويف، 3 مصابين وهم: سيد جاد الله، 42 سنة، وبه اشتباه كسر مضاعف بالساق اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وحجاج على، 31 سنة، وبه جرح متهتك باليد اليسرى مع بتر اليد اليسرى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد رضا، 38 سنة، وبه اشتباه كسر مضاعف بالساق الأيسر، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، جميعهم مقيمون بمركز الفشن.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

مصرع شخصين في انقلاب دراجة نارية بالغربية

كما لقي شخصان حتفهما ، في حادث انقلاب دراجة نارية، موتوسيكل، على طريق طنطا -قطور بالقرب من مدخل قرية نواج بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي طنطا الجامعي، تحت إشراف النيابة العامة.

وكان مستشفى طنطا الجامعي بمحافظة الغربية استقبلت شخصين مصابين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم في حادث انقلاب دراجة نارية، موتوسيكل، على طريق طنطا - قطور بالقرب من مدخل قرية نواج وتوفيا لحظة وصولهما المستشفى.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى محل البلاغ وتبين مصرع شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل، يدعى أحدهما يوسف عبود 16 سنة، والآخر يدعى عبد الرازق راشد 21 سنة، وهما مقيمان بقريه إبشواي الملق بدائرة مركز قطور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والدفع بأوناش المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية علي الطريق.