وفاة موظف في حادث انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج الجديدة

شهد طريق مدينة سوهاج الجديدة بدائرة مركز سوهاج وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق؛ بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها نتج عنه وفاة موظف في منتصف العقد الخامس من العمر يقيم بمحافظة القليوبية وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى سوهاج العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومتوفي بطريق مدينة سوهاج الجديده / دائرة المركز.





انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "حمدي . ا .ع .ع" 54 موظف ومقيم قليوبية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القياده بيده مما أدى لانحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام وبسؤال زوجة المتوفى "هبه . ع . ع . م" 42 ربة منزل ومقيمه بذات العنوان بمضمون ما تقدم ونفت وجود شبهه جنائية.





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.