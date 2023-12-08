إصابة طفل وعاملين في حادث سير بزراعي سوهاج الغربي

شهد الطريق الزراعي الغربي دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، نتج عنه إصابة قائد الدراجة الأولى عامل في بداية العقد الثالث من العمر باشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة قائد الدراجة الثانية طفل في الرابعة عشرة من عمره بكدمة بالرأس واشتباه نزيف بالمخ وعامل كان برفقة الثاني في السابعة عشرة من عمره باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم يقيمون بدائرة المركز وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بتلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الغربي بناحية دائرة المركز.





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة "محسن . ي . م . ع" 21 سنة ومقيم دائرة المركز ودراجة بخارية قيادة "عبد الله . ح . ع . م" 14 سنة طالب ومقيم دائرة المركز وقع إصطدام الدراجتين بالمواجهة.

نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد الدراجة البخارية الأولى بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وإشتباه نزيف بالمخ وقائد الدراجة البخارية الثانية بكدمة بالرأس وإشتباه نزيف بالمخ مرافق الثاني "عمر . م . ح" 17 عامل ومقيم دائرة المركز " بكدمات متفرقة بالجسم وإشتباه نزيف بالمخ وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.