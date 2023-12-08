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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رونالدو يسجل هدفًا رائعًا ويمنح النصر التقدم على الرياض

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

 سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف تقدم النصر على الرياض، في المباراة الجارية الآن على ملعب الأول بارك، بتمام الساعة الثامنة، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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تشكيلة النصر أمام الرياض .. رونالدو في الهجوم

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رونالدو وتالسيكا على رأس تشكيل النصر المتوقع أمام الرياض بدوري روشن

 جاء الهدف في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، بصناعة النجم السنغال ساديو ماني، الذي أرسل كرة عرضية لم تجد غير أقدام رونالدو الهارب من الرقابة ويضعها بباطن القدم بطريقة رائعة معلنًا عن تقدم العالمي 1-0.

بدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: أيمن يحيى – عبد الإله العمري – إيمريك لابورت – سلطان الغنام 

الوسط: كارسيلو بروزوفيش – اوتافيو – عبد الرحمن غريب – أندرسون تاليسكا - ساديو ماني 

الهجوم: كريستيانو رونالدو

 يحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر بـ44 نقطة، في حين يتواجد فريق الرياض بالمركز الـ14 برصيد 16 نقطة.

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