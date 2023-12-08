الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيلة النصر أمام الرياض .. رونالدو في الهجوم

فريق النصر
فريق النصر

أعلن المدير الفني لويس كاسترو تشكيلة النصر الرسمية التي سيخوض بها مواجهة اليوم ضد الرياض والتي ستجمع الفريقين على ملعب الأول بارك بتمام الساعة الثامنة ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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رونالدو وتالسيكا على رأس تشكيل النصر المتوقع أمام الرياض بدوري روشن

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موعد مباراة النصر والرياض في دوري روشن ..والقناة الناقلة

وجاءت تشكيلة النصر للمباراة كالأتي "

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: أيمن يحيى – عبد الإله العمري – إيمريك لابورت – سلطان الغنام 

الوسط: كارسيلو بروزوفيش – اوتافيو – عبد الرحمن غريب – أندرسون تاليسكا - ساديو ماني 

الهجوم: كريستيانو رونالدو

يحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر بـ44 نقطة، في حين يتواجد فريق الرياض بالمركز الـ14 برصيد 16 نقطة.

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