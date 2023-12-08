رونالدو وتالسيكا على رأس تشكيل النصر المتوقع أمام الرياض بدوري روشن
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الرياض مساء اليوم الجمعة على ملعب مارسول بارك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرمن عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.
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تنطلق صافرة بدأ مباراة النصر والرياض في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر ، فيما تنطلق المباراة في تمام التاسعة بتوقيت مكة المكرمة .
تشكيل النصر المتوقع ..
في حراسة المرمى: نواف العقيدي.
في خط الدفاع: أليكس تيليس - إيميريك لابورت - علي لاجامي - سلطان الغنام.
في خط الوسط: مارسيلو بروزفيتش - سيكو فوفانا - أوتافيو.
في خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا.
يحتل العالمي وصافة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة ، فيما يتواجد الرياض في المركز الثالث عشر برصيد 16نقطة.