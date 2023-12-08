مصر تستضيف ورشة عمل لمشروع الاستعداد للتجارة الإلكترونية

استضافت مصر، مُمثلة في الهيئة القومية للبريد المصري، ورشة العمل الثانية لمشروع الاستعداد للتجارة الإلكترونية من الناحية التشغيلية في المنطقة العربية، التي نظمها المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي واللجنة العربية الدائمة للبريد في الفترة من ٣ إلى ٧ ديسمبر بمقر مركز التدريب البريدي الإقليمي بالقاهرة، التابع للبريد المصري، وبمشاركة مدير برنامج تحسين الجودة بالاتحاد البريدي العالمي.

وتأتي استضافة ورشة العمل في إطار سعي البريد المصري الدائم نحو دعم تنفيذ استراتيجية الاتحاد البريدي العالمي، ومشروع الاستعداد للتجارة الإلكترونية من الناحية التشغيلية في المنطقة العربية بهدف بناء قدرات المؤسسات البريدية في التجارة الإلكترونية وتحسين جودة الخدمات البريدية والعمليات التشغيلية ذات الصلة لتلبية احتياجات عملاء التجارة الإلكترونية من أفراد ومنصات التجارة الإلكترونية، وتوفير خدمات الشحن بجودة عالية وبأسعار اقتصادية.

تأتي ورشة العمل استكمالًا للبرامج التدريبية التي تُنفَذ في إطار خطة التنمية الإقليمية للاتحاد البريدي العالمي الخاصة ببلدان المنطقة العربية للفترة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٥، وفقًا لاستراتيجية أبيدجان وخطة عملها التي اعتمدها المؤتمر السابع والعشرون للاتحاد البريدي العالمي، الذي انعقد في أبيدجان في أغسطس ٢٠٢١.

تناولت ورشة العمل العديد من الموضوعات المهمة التي تخدم أهداف المشروع ومراحله للاستعداد التشغيلي للتجارة الإلكترونية وتنفيذ خرائط الطريق وخطط أعمال المؤسسات البريدية، إلى جانب تقييم مستوى جودة الخدمة لدى المؤسسات البريدية المشاركة في البرنامج، وتحديد المشاكل والمعوقات لتحسين جودة الخدمة. كما تناقش ورشة العمل اشتراطات نظام الاعتماد في مجال إدارة الجودة الخاص بالاتحاد البريدي العالمي، ومنهجية الاعتماد في مجال جودة الخدمة للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٥.

تضمن برنامج ورشة العمل إجراء زيارات ميدانية للمشاركين لعدد من مقرات البريد المصري، منها مركز التبادل والخدمات اللوجستية بمطار القاهرة، ومركز البريد السريع بالعتبة، وإدارة الاستعلامات الدولية وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين للاطلاع على ما توصل إليه البريد المصري من تطور بما ساهم في رفع مستوى جودة الخدمة البريدية المقدمة للمواطنين.

وشارك في ورشة العمل ٥٥ متدربًا من ١٨ دولة عربية، هي مصر والسعودية وفلسطين وقطر وموريتانيا والسودان والأردن والصومال وجيبوتي وتونس والمغرب والجزائر وليبيا والإمارات والسعودية والبحرين واليمن والعراق.

مشروع الاستعداد للتجارة الإلكترونية من الناحية التشغيلية سيستمر خلال الدورة الحالية للاتحاد البريدي العالمي ٢٠٢١-٢٠٢٥.

يتضمن المشروع تنفيذ العديد من الأهداف التشغيلية مع القياس المستمر للتقدم المحقق خلال الدورة من خلال مؤشرات أداء الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات التشغيلية والتقنية والتنظيمية لخدمات الشحن البريدي، وتكامل سلاسل الإمداد ودقة البيانات الإلكترونية المتبادلة، بالإضافة إلى جودة الخدمة وموثوقيتها من البداية إلى النهاية (من المُرسِل إلى المرسَل إليه).