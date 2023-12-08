السيسي: تغير شكل القاهرة وحركتها أمر مهم (شاهد)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم، الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

وعرضت فضائية “رئاسة الجمهورية”، على اليوتيوب، مقطع فيديو يرصد تفقد الرئيس السيسي للأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

واطمأن السيسي من العاملين على سير العمل في محور اللواء محمود نصر، مؤكدا أهميته لتغيير الشكل المروري في القاهرة وخدمة المواطنين من خلال توفير فرص حركة مختلفة للمركبات، مستطردا: "أنا عايز أقول للناس أن الـ19 كيلو اللي عملناهم بدراستنا لمحور الإسماعيلية ومحور السويس اكتشفنا أنه ليس هناك محور تبادلي لهم يخفف الحركة عليهم ويخدّم على التجمعات التي يتم إنشائها".

وأضاف: "إننا نغير في شكل القاهرة وحركتها أمر مهم، لعمل تبادليات وفرص حركة مختلفة لكل الخيارات".

ووجه الرئيس السيسي، بمواصلة الحرص على الحفاظ على جودة التنفيذ، ومراعاة البعد البيئي في إنشاء مختلف الطرق بمحافظة القاهرة، طبقا للمواصفات العالمية.