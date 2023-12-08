الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيوتشر يصل إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة

وصول فيوتشر إلى الجزائر
وصول فيوتشر إلى الجزائر

وصلت بعثة فريق مودرن فيوتشر إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

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بعثة مودرن فيوتشر تطير إلي الجزائر استعدادا لمواجهة إتحاد العاصمة

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فيوتشر يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على إتحاد العاصمة الجزائري الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الأول في الجزائر مساء اليوم الجمعة على ملعب نيلسون مانديلا، على أن يخوض تدريبه الأساسي غداً السبت على ملعب المباراة.

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