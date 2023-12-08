الأحد.. ملتقى علمى بالفيوم حول "علوم المتاحف والآثار والتراث "

أعلنت وحدة التعلم الهجين بكلية الآثار بجامعة الفيوم برئاسة الدكتور عبد المنعم محمد مدير الوحدة عن تنظيم الملتقى العلمي عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية،وذلك فى الحادية عشرة صباح يوم الاحد القادم والذي سيحاضر فيه نخبة من الخبراء والمتخصصين في العلوم. الملتقى تحت عنوان "علوم المتاحف والآثار والتراث وعلاقتها بالعلوم الأخرى" (إتجاهات حديثة ورؤية مستقبلية).

يقام الملتقى تحت رعاية الدكتورياسر حتاته رئيس جامعة الفيوم والدكتور عرفه صبرى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورمحمد كمال عميد كلية الأثار جامعة الفيوم.

يحاضر فى الملتقى الدكتور محمد الخزامى عزيز عميد كلية العلوم الاجتماعية والانسانية بجامعة الجلالة السابق استاذ نظم المعلومات الجغرافية بكلية الاداب فى جامعة الفيوم وذلك بعنوان "تطبيق الذكاء الاصطناعى الجغرافى فى حماية الاثار والتراث" ومحاضرة للدكتور شريف مراد استاذ الهندسة الانشائية وعميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة السابق عن" التقييم الانشائى للمبانى الاثرية من التقييم النوعى للتقييم الكمى" .ومحاضرة للدكتورة غادة عادل استاذ كيمياء الاشعاع ووكيل شعبة التشعيع الصناعى بالمركز القومى للبحوث وتكنولوجيا الاشعاع بهيئة الطاقة الذرية تحت عنوان "دور التقنيات النووية فى الحفاظ على التراث الثقافى".

وأكد الدكتور محمد كمال خلاف انه يمكن حضور الملتقى بوحدة التوثيق الإلكتروني للآثار والتراث بمبني كلية الآثار جامعة الفيوم او افتراضيا عبر منصة "ميكروسوفت تيمز ".

مؤتمر أثرى علمى..

على جانب اخر تنظم كليتى الاثار بجامعة الفيوم وجامعة الاقصر بالاشتراك مع المكتب الاقليمى لليونسكو بالقاهرة مؤتمر اثرى مشترك تحت عنوان "التغيرات المناخية والتنمية المستدامة فى الاثاروالتراث فى ضوء رؤية مصر 2030 " والذى سيقام خلال الفترة من 18 الى 21 فبراير القادم بكلية الاثار جامعة الاقصر .

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم والدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الاقصر والدكتور نوريا سانز مدير المكتب الاقليمى لليونسكو بالقاهرة واشراف الدكتور عرفه صبرى نائب رئيس جامعة الفيوم للدراسات العليا والبحوث ويرأس جلسات المؤتمر الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الاثار بجامعة الفيوم والدكتور خالد عبد النعيم محمدين عميد كلية الاثار بجامعة الاقصر .

يتضمن المؤتمر عدة محاور منها تأثير التغيرات المناخية على المواقع الاثرية والتراثية والمجموعات المتحفية وطرق وتقنيات التنمية المستدامة لها والتطبيقات الحديثة فى تطوير المناهج وطرق التدريس للمقررات الدراسية المتخصصة فى مجال الاثار والتراث المادى واللامادى واستخدام التقنيات والتكنولوجيات الحديثة فى المواقع الاثرية والتراثية والمتاحفوايضا محور عن الدراسات التاريخية والاثرية والفنية ذات الصلة بمجالات الاثار المختلفة والمتاحف والتراث .

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