أزمة طارق حامد وفيتوريا تتصدر مشهد اعتزال نجم الفراعنة قبل أمم أفريقيا

قرر طارق حامد، لاعب فريق ضمك السعودي، والزمالك السابق، تعليق حذاء والتوقف عن اللعب الدولي مع منتخب مصر، بعد مسيرة طويلة شارك فيها في الكثير من البطولات.



خاض طارق حامد، البالغ من العمر 35 عامًا، 58 مباراة دولية مع منتخب مصر، شارك خلالها في نهائيات كأس أمم أفريقيا مرتين في 2017 و2019، كما كان لاعبًا أساسيًا في تشكيلة الفراعنة المتأهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.



وكانت أول مشاركة لـ طارق حامد مع منتخب مصر في عام 2013، تحت قيادة بوب برادلي أمام المنتخب القطري في مباراة ودية.



ويأتي قرار طارق حامد قبل شهر من نهائيات كأس أمم أفريقيا، والتي ستستضيفها كوت ديفوار، ويقع الفراعنة في مجموعة الثانية والتي تضم غانا، وموزمبيق والرأس الأخضر.



أزمة طارق حامد مع فيتوريا:

كان طارق حامد في معسكر نوفمبر الأخير، الذي تخلل مواجهتين في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون، استبعد من المباراة الثانية وإمام عاشور، والشحات، وذلك بعد الأزمة الأخيرة التي وقعت بعد نهاية جيبوبي، بعد رفضه استكمال الحصة التدريبية بعد المباراة.

ورفض الثلاثي من ضمنهم طارق حامد خوض المران بعد عدم مشاركته في مباراة جيبوتي، ليتم استبعادهم من المعسكر، ورحلة المنتخب إلى سيراليون في تصفيات المونديال.





رسالة طارق حامد:

نشر طارق حامد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها”.

وأضاف طارق حامد: “أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي”.

