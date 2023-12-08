رسميًا.. طارق حامد يعلن اعتزاله اللعب الدولي (شاهد)

أعلن طارق حامد لاعب فريق ضمك السعودي والزمالك السابق، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب مصر بعد مسيرة طويلة شارك فيها في الكثير من البطولات.

ونشر طارق حامد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “ على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها”.

وأضاف طارق حامد: “أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي ”.

ولعب طارق حامد البالغ من العمر 35 عاماً 58 مباراة دولية مع منتخب مصر شارك خلالها في نهائيات كأس أمم افريقيا مرتين في 2017 و 2019 كما كان لاعباً اساسياً في تشكيلة الفراعنة المتأهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

ودخل طارق حامد في أزمة قوية مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، بعد استبعاده من رحلة المنتخب لمواجهة منتخب سيراليون بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم رفقة زميليه حسين الشحات وإمام عاشور.

وجاء استبعاد الثلاثي بسبب عدم الالتزام بأداء بعض التدريبات عقب نهاية مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي.