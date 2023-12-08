نجم الزمالك السابق: الشيبي لديه الحق في أزمة الشحات

علق نجم الكرة المصرية تامر عبدالحميد نجم الزمالك الأسبق، على أخر تطورات أزمة لاعب بيراميدز محمد الشيبي، وحسين الشحات لاعب الأهلي، بعد تعدي الأخير عليه في نهاية الموسم الماضي.

وقال عبدالحميد خلال تصريحاته عبر برنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن الخطأ حدث في الملعب من المفترض أن ينتهي بالملعب.

وأضاف، المغربي الشيبي لديه الحق في أن يأخذه بأي شكل، لكن أتمنى أن تنتهي بشكل ودي وبالتصالح بين الطرفين وعلى المسؤولين التدخل.

وأكمل عبدالحميد، أن مدير الكرة بالنادي الأهلي خالد بيبو يتوسط في حل هذه الأزمة خلال الساعات الماضية.