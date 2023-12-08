عقد ظهر اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي المقرر لها في السادسة مساء غداً السبت باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك بزيه الأساسي أمام ساجرادا الأنجولي بالكونفدرالية



وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.



وسيرتدي فريق ساجرادا القميص الأخضر والشورت الأسود، في حين سيرتدي حارس مرمى الفريق الأنجولي زيه باللون الأزرق الكامل.



وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على منح فريق ساجرادا 200 دعوة لحضور المباراة، وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة وأحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي الفريق الأنجولي وطاقم التحكيم الصومالي المكلف بإدارة اللقاء.