بيريرا يكشف دور فيتوريا في تعيينه رئيسا للجنة الحكام وتدخله في أزمة الزمالك ولشبونة

أكد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، أن مواطنه روي فيتوريا مدرب منتخب مصر ليس له دخل مطلقا بتعاقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، ليس مسئولا عن التعاقد معه، وهو صديق شخصي لي، ولم يصلني أي اتصال منه قبل التعاقد مع اتحاد الكرة المصري وعندما كنت في اليونان، قمت بالتحدث مع المسئولين والاعلاميين، والطبيعي أن اتحدث دائمًا مع البرتغاليين من نفس جنسيتي، ولكن تم توقيع العقد مع مسئولي اتحاد الكرة المصري".

وسخر بيريرا من الشائعات حول تدخله في ازمة الزمالك وسبورتنج، وقال ضاحكا: "ليس لي اي علاقة بالناديين، ولا يمكن أن يكون لي أي نادي علاقة بالبرتغال أو في اي مكان، انا خبير تحكيمي واعمل في المجال، ولا اتدخل في أي موضوعات تتعلق بالأندية، هذا الكلام عار تمام من الصحة".

وتابع: "أنا كمشجع كرة قدم اشجع سبورتنج لشبونة، ولا أذهب للمباريات فقط لأنني كنت حكم لمدة 23 عام، وبعد ذلك لم اذهب للمباريات كنت رئيسا للجنة الحكام لمدة عشر سنوات وبعد ذلك كنت اعمل خارج البرتغال لمدة 6 او 7 سنوات".