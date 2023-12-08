علي الحبسي يعلق على لقطة إحتفال طارق حامد بهدفه امام إتحاد جدة

علق الدولي العماني علي الحبسي حارس مرمى فريق الهلال السعودي السابق على لقطة إحتفال طارق حامد لاعب فريق ضمك السعودي بهدفه في شباك فريقه السابق اتحاد جدة خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

واثارت لقطة إحتفال طارق حامد بالهدف جدلاً واسعاً خاصة وأن اللاعب كان يداغفع ىعن قميص الاتحاد قبل اشهر قليلة قبل رحيله الي ضمك وهو ما اثار غضب الجماهير الاتحادية بعد نهاية المباراة بخسارة فريقها بنتيجة 3-1.

وقال علي الحبسي في تصريحات تليفزيونية: “ الأمر يختلف من لاعب لآخر، هناك لاعب لا يحب الإحتفال أمام فريقه السابق وأخر يحتلفل بشكل طبيعي ”.

وأضاف: “ لا أجد أي مشكلة في إحتفال طارق حامد الذي كان طبيعياً بالنظر لجمال هذا الهدف ”.

وتراجع إتحاد جدة إلى المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 28 نقطة بفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر.