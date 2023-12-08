مديرية الصحة تدفع بقافلة طبية وتوعوية إلى الحجيرات شمال قنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الحجيرات التابعة لمركز قوص ، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بجميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

أورد المحافظ، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٣٥٠ مواطن فى ٦ تخصصات طبية بواقع " ١٠٠ حالة باطنة ، ٣٣ حالة جراحة، ٣٥ حالة أمراض نساء وتوليد ،و ١٣٠ حالة طب اطفال، و ١٩ حالة تنظيم الأسرة، و ٣٣ حالة أسنان " ، وتم صرف العلاج لهم بالمجان ، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١١ حالة ، وإنهاء إجراءات العلاج علي نفقة الدولة ، وتحويل بعض الحالات التى تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة.

وأضاف المحافظ، أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية . ‏‪

وبيّن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها ٣٤ مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.