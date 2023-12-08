الاحتلال يلاحق المقدسيين بمياه مخلوطة بمواد كيماوية (فيديو)

تواصل قوات الاحتلال الاعتداءات ضد المصلين في القدس ومنعهم من الوصول للمسجد الأقصى، لأداء صلاة الجمعة، وفق قناة “القاهرة الإخبارية”.

وتسبب تعنت الاحتلال في اندلاع اشتباكات بين المقدسيين الذين أدوا الصلاة في شوارع المدينة القديمة ووادي الجوز، وبين جنود الاحتلال.

ولاحقت قوات الاحتلال المقدسيين بسيارات مياه عادمة مخلوطة بالمواد الكيماوية.

61 يوما على الحرب في غزة

ومنذ انطلاق عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، وعملية الرد من قوات الاحتلال، تحت مسمى «السيوف الحديدية»، وقطاع غزة يعاني تحت وطأة قصف إسرائيلي غير مسبوق، وغارات خلفت آلاف الشهداء والجرحى.

واستخدم جيش الاحتلال أسلحة محرمة دوليًا من بينها الفسفور الأبيض لإبادة الشعب الفلسطينى، وسط تحريض من مسئولين إسرائيليين بإلقاء قنابل نووية على قطاع غزة وسط صمت منظمات ودول غربية عدة.

على مدار الـ٦1 يومًا الماضية قام الاحتلال بارتكاب العديد من الانتهاكات والمجازر غير الإنسانية ضد المدنيين بهدف تطهير القطاع من قوات المقاومة واستكمال استباحة المسجد الأقصى وارتكاب مزيد من الانتهاكات.

استهدفت قوات الاحتلال مستشفيات ومدارس رغم آلاف المدنيين الذين يتخذونها ملاجئ لهم من القصف، إذ كانت آخر تلك التطورات إعلان الاحتلال توسعه على المستوى البري في ناحية الشمال، ومن المقرر أن تنتقل للجنوب في تلك التوسعات من أجل القضاء على حركة حماس.