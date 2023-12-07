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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل "سرايا القدس": اشتباكات ضارية مع العدو بالشجاعية وتدمير 3 آليات عسكرية

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، أن قوات المقاومة تواجه اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم الخميس.

كانت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قالت على  "تليجرام"، إن مقاتليها استهدفوا آليات عسكرية إسرائيلية وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ذكر الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي": خاض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو وتمكنوا من تدمير 5 آليات عسكرية صهيونية بعدد من قذائف "التاندوم" بحي التفاح في محور التقدم شرق غزة".

أضاف: "ومنذ فجر اليوم خاضوا اشتباكات مع جنود العدو من مسافة صفر ونؤكد وقوع قتلى وجرحى في محاور التقدم بحي الشجاعية شرق غزة".

تواصل كتائب القسام، والفصائل الفلسطينية الأخرى، إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية، القريبة منها والبعيدة.

 

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء، أنه يخوض معارك شرسة مع المقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه هاجم 250 هدفًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

 

 

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