الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سرايا القدس: اشتباكات على الأرض ومجاهدونا يقضون على جنود الاحتلال شمال القطاع

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، خوض مجاهديها اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني، بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم شرق خانيونس ودير البلح.

وأضافت أنه تم استهداف قوات إسرائيلية داخل منزل في خانيونس، ومقتل عدد من جنود الاحتلال على يد المقاومين في جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضحت سرايا القدس، استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال بقذيفة "تاندوم" في محور التقدم حي الشجاعية شرق غزة.

وكانت أعلنت القناة 12 العبرية، عن تعرض موقع أرشيف الكيان الإسرائيلي، إلى هجوم سيبراني ما أدى إلى محو كثير من المعلومات.

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